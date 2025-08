Via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto

Il 6 agosto il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che ridurrà i tempi di attraversamento da oltre due ore a 15 minuti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini lo definisce il ponte a campata unica più lungo al mondo e un acceleratore di sviluppo, con opere collaterali come la metropolitana dello Stretto. L’investimento, da 13,5 miliardi, sarà accompagnato da misure antimafia. Critiche dal Pd, che parla di spreco e priorità mancate per il Sud.