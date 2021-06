Via prenotazioni vaccini anche per 12enni su portale regioni

Si allarga la platea delle persone che possono ricevere il vaccino e anche gli adolescenti e bambini dai 12 ai 15 anni possono prenotarsi. Il via libera è stato dato dall'Agenzia italiana del farmaco dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i medicinali, a questo target sarà somministrato il vaccino Pfizer. Si parte dal 3 giugno in poi, in Lombardia si anticipa già dalle 23 del 2 Giugno coloro che appartengono alla fascia d'età 12 29 anni potranno iscriversi sul portale della Regione, ma come avvengono le prenotazioni? Il percorso da seguire ha le stesse modalità previste per gli adulti, si va sulla piattaforma della Regione alla quale si accede con tessera sanitaria e codice fiscale del minorenne, si scelgono data e luogo di vaccinazione e infine si stampa il documento con il proprio consenso da consegnare ai medici al momento dell'iniezione, una volta ottenuto l'appuntamento i minorenni, accompagnati dai genitori, si recheranno in un Hub vaccinale e attenderanno il loro turno. Sono 2,3 milioni i dodicenni e quindicenni che potranno richiedere il vaccino. Sull'argomento è intervenuto il commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo spiegando che un ruolo centrale lo avranno i pediatri che possono intervenire, hanno già fatto gli accordi e ora le regioni li implementeranno, sono state le sue parole, quella di ricorrere al pediatra di base per gli adolescenti sarà un'opportunità in più, è una scelta della famiglia ma non un obbligo, le regioni sono già in campo. Nel Lazio l'assessore Damato ha annunciato che prenotazioni e somministrazioni per i vaccini ai ragazzi avverranno proprio presso i pediatri.