Video rubati a De Martino, procura Roma indaga per revenge porn

Non più soltanto accesso abusivo al sistema informatico, ma Revenge Porn, è un reato molto più grave quello ipotizzato dalla Procura di Roma, che ha modificato il titolo di reato nell'inchiesta sui video intimi, sottratti illegalmente che ritraggono il conduttore televisivo Stefano De Martino, insieme con la fidanzata. Video e foto poi finiti sul web, rubati dal sistema di video sorveglianza interno all'abitazione che verosimilmente uno o più hacker erano riusciti a violare. Il procedimento è al momento contro ignoti, non ci sono indagati e le indagini sono state affidate alla Polizia Postale che segue la pista di un furto mirato. Non si tratterebbe quindi di un semplice caso, una pesca a strascico tra le telecamere di sorveglianza delle abitazioni. A coordinare l'inchiesta c'è il gruppo di Pubblici Ministeri, guidati dal Procuratore Aggiunto Giuseppe Cascini, che è già a capo delle indagini sul gruppo Facebook Mia Moglie, e sull'altro sito sessista, sul quale venivano pubblicate foto di donne senza il loro consenso. Le indagini sulla vicenda De Martino puntano non solo a individuare chi abbia violato il sistema informatico dell'abitazione, ma anche chi abbia avuto interesse a farlo, interesse economico. Le indagini hanno già fatto emergere l'esistenza di una piattaforma attraverso la quale, con un semplice pagamento, si poteva avere accesso alle immagini, sottratte da migliaia di telecamere di sorveglianza domestiche. . .