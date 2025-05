Vigevano, 42enne ucciso a coltellate. Fermato un 25enne

Quando i carabinieri sono arrivati in questa palazzina di Corso Novara, nella periferia di Vigevano, il corpo senza vita di un uomo di 42 anni è a terra nel cortile in un lago di sangue. Un uomo di origini rumene di 25 anni si sta allontanando, ha in mano un coltello da cucina insanguinato e non è chiaro che rapporto abbiano i due. L'unica cosa che emerge da una prima ricostruzione è che il venticinquenne lo ha raggiunto alle 04:30 del mattino e che i due hanno discusso. Una lite violenta a cui non avrebbe partecipato la moglie della vittima rimasta all'interno dell'abitazione. Gli uomini della scientifica hanno contato 24 coltellate. Il presunto assassino, già noto alle forze dell'ordine è stato fermato e interrogato per ore. I 2 potrebbero avere bevuto, ma non è chiaro cosa abbia fatto scoppiare la lite che poi è degenerata. Nel quartiere in pochi conoscevano la coppia che viveva qui da anni. Ci sembravano persone tranquille, ci raccontano, li vedevamo sempre da soli. "Riservate, sa quelle persone molto riservate. Si faceva gli affari suoi, insomma".