A Milano è iniziato in via sperimentale un servizio di pattugliamento a cavallo della Polizia locale nelle aree verdi, come il Parco Lambro, per garantire un uso corretto degli spazi. I cavalli impiegati, confiscati alla criminalità e gestiti dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia, sono anche utilizzati per scopi sociali come l'ippoterapia e la ricerca di persone scomparse .