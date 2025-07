Villa Pamphili, attesa per l'arrivo di Kaufmann in Italia

Sarà in Italia la prossima settimana Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, quello della compagna Anastasia Trofimova, e della figlia Andromeda. Una volta arrivato a Roma, probabilmente il 10 o l'11 luglio entro cinque giorni incontrerà il GIP per l'interrogatorio di garanzia. Sarà il secondo confronto con la magistratura italiana, dopo quello in videocollegamento dalla Grecia in cui Kaufmann si era avvalso della facoltà di non rispondere. All'uomo verrà anche prelevato il DNA per una comparazione che permetterà di stabilire se la bimba era o meno sua figlia. Saranno giorni intensi per i pubblici ministeri di Piazzale Clodio, che hanno intenzione di ascoltare anche i familiari di Francis Kaufmann, che vivono in California. Una richiesta in tal senso è contenuta nella rogatoria inviata nei giorni scorsi alle autorità statunitensi. I PM vogliono anche ricostruire i precedenti penali di Kaufmann. Arrestato cinque volte negli Stati Uniti per violenza domestica e condannato a scontare 120 giorni di carcere. Nella stessa rogatoria si chiede soprattutto, di effettuare verifiche sul passaporto, intestato a Rexal Ford, l'alias che gli ha consentito di accreditarsi come regista e di accedere ai fondi del ministero per un film mai distribuito e sono in corso accertamenti per capire se quei fondi siano stati soltanto deliberati o anche elargiti e soprattutto a chi. Si lavora intorno a un'ipotesi di truffa. Un'altra rogatoria è stata intanto inviata alle autorità russe per ascoltare la mamma di Anastasia, mentre si attendono i risultati degli esami istologici sul corpo della donna, che potrebbe essere stata uccisa per soffocamento tra il 3 e il 4 giugno all'interno del parco. .