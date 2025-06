Villa Pamphili, Kaufmann "ha elevata capacità criminale"

Bugie, violenza, megalomania, Francis Kaufmann si è nascosto dietro il falso nome di Rexal Ford a lungo, esibendo un passaporto fittizio americano 46 anni è accusato dell'omicidio di una bambina di otto mesi circa, che chiamava figlia e dell'occultamento del cadavere della madre, entrambe ancora. senza identità, ritrovata il 07/06 a Villa Pamphili il grande parco della Capitale. L'uccisione per strangolamento della piccola rivela l'elevata capacità criminale, secondo gli inquirenti, che non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio. Kaufmann si trova in un carcere in Grecia, dove ha tentato di fuggire. L'Italia attende l'estradizione. Negli Stati Uniti era già stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni, scontando 120 giorni di carcere. Nel 2021 è partito per l'Europa, ha vissuto a Malta insieme alla donna che si faceva chiamare Stella, dove la Procura di Roma ha inviato gli investigatori. Fingeva di essere un regista, ma anche un musicista, in cerca di location per girare un film a Roma, dove barcollando ubriaco con la sua finta famiglia è stato segnalato più volte il 20/05 la Polizia lo ha trovato seduto a terra con quella che chiamava moglie che gli puliva il viso sporco di sangue e la bambina accanto il 05/06, quando la donna giaceva già sotto il telo di plastica tra le piante del parco, la Polizia è intervenuta di nuovo su segnalazione. Un uomo con una neonata in braccio barcollava bevendo vino dalla bottiglia. Lui raccontò agli agenti che la moglie era fuori città e che doveva quindi prendersi. della piccola. Quella che veniva descritta come una famiglia è stata vista dormire in tenda nel parco da diversi testimoni. Quando entrambe le vittime erano già morte, Kaufmann ha incontrato persone e raccontato altre bugie per poi fuggire a Schiatos, dove avrebbe invitato anche una donna a seguirlo, portando con sé il telefono che lo ha incastrato. .