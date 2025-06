Villa Pamphilj, atteso il ritorno in Italia di Kaufmann

Potrebbe tornare già la prossima settimana in Italia, Francis Kaufmann, 46enne americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 07/06 a Villa Pamphili a Roma. I giudici greci della corte d'appello di Larissa hanno infatti accolto la richiesta di estradizione avanzata dai magistrati romani nei confronti dell'uomo che fuggito sull'isola di Skiathos, era stato arrestato il 14 giugno; per l'eventuale arrivo in Italia di Kaufman, in ogni caso, occorrerà attendere che la sentenza diventi definitiva e secondo la legge, Kaufman potrebbe fare ricorso contro la decisione della Corte d'appello. Nel frattempo le forze dell'ordine stanno cercando un trolley che l'americano avrebbe trascinato per le strade di Roma alla vigilia della sua fuga. Si ipotizza che all'interno possano trovarsi effetti personali appartenuti ad Anastasia e Andromeda, o comunque elementi utili alle indagini. Le ricerche sono in corso anche lungo il Tevere, dove si teme che la valigia possa essere stata gettata per occultare le prove. Intanto i PM della Procura di Roma hanno acquisito presso la direzione cinema del Ministero della Cultura, la documentazione relativa al fantomatico film mai distribuito di Kaufman, con il falso nome di Rexal Ford, che ha goduto di un finanziamento di 836mila Euro sotto forma di tax credit. .