Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann

00:01:53 min
|
2 ore fa

Anche Anastasia Trofimova, trovata senza vita lo scorso 7 giugno fra le sterpaglie di Villa Pamphilj a Roma, è morta per strangolamento. Stessa sorte della sua bambina, Andromeda, il cui cadavere giaceva poco distante. È questo il risultato dell'autopsia effettuata dai medici legali incaricati dalla Procura di fare luce sulla morte della 28enne russa e della figlia di 11 mesi. Del duplice omicidio è accusato Charles Francis Kaufmann, 46 anni, statunitense e compagno di Trofimova e padre di Andromeda, come accertato dai test del DNA. L'esito della relazione medico-legale rappresenta una svolta perché nella prima fase dell'inchiesta non c'era stata chiarezza sulle modalità della morte della donna. A rendere complicato l'accertamento dei fatti, le condizioni del cadavere in decomposizione, occultato da Kaufmann sotto un telo. Oltre ai chiari segni di strangolamento, l'autopsia ha rivelato graffi e lesioni cutanee in varie parti del corpo. Secondo i periti, le ferite sarebbero compatibili con un trascinamento avvenuto mentre la 28enne era ancora viva. Un dettaglio che rafforza la pista dell'aggressione che sarà approfondito dagli inquirenti per capire se l'omicidio sia avvenuto nel luogo del ritrovamento dei cadaveri o altrove. Per la piccola Andromeda, invece, la Procura non ha mai avuto dubbi. Anche lei sarebbe morta strangolata dal padre. Kaufmann e Trofimova si erano conosciuti a Malta nel 2024, dove hanno vissuto per quasi un anno prima di spostarsi insieme a Roma. Nelle ultime settimane avevano vagabondato per la città in circostanze non ancora chiarite. Alcuni giorni dopo il ritrovamento dei corpi a Villa Pamphilj, l'uomo era stato arrestato a Volos, in Grecia, ed estradato in Italia. Attualmente si trova recluso in isolamento nel carcere di Rebibbia. Kaufmann ha recentemente revocato il mandato al proprio avvocato, dichiarando di volersi difendere da solo. Ipotesi non contemplata dalla legge italiana. .

ERROR! T19110825ERROR! T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
pubblicità
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitataGiallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
| 3 ore fa
ERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’AntiocoERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 4 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 8 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 8 ore fa
ERROR! T08110825ERROR! T08110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 13 ore fa
ERROR! WEB1108000ERROR! WEB1108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
| 13 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusivaEtna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
| 23 ore fa
ERROR! T19100825ERROR! T19100825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 23 ore fa
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riservaVesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
cronaca
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
00:01:59 min
| 23 ore fa
ERROR! T19110825ERROR! T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitataGiallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
| 3 ore fa
ERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’AntiocoERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 4 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 8 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 8 ore fa
ERROR! T08110825ERROR! T08110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 13 ore fa
ERROR! WEB1108000ERROR! WEB1108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
| 13 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusivaEtna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
| 23 ore fa
ERROR! T19100825ERROR! T19100825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 23 ore fa
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riservaVesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
cronaca
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
00:01:59 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità