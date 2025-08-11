Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann

Anche Anastasia Trofimova, trovata senza vita lo scorso 7 giugno fra le sterpaglie di Villa Pamphilj a Roma, è morta per strangolamento. Stessa sorte della sua bambina, Andromeda, il cui cadavere giaceva poco distante. È questo il risultato dell'autopsia effettuata dai medici legali incaricati dalla Procura di fare luce sulla morte della 28enne russa e della figlia di 11 mesi. Del duplice omicidio è accusato Charles Francis Kaufmann, 46 anni, statunitense e compagno di Trofimova e padre di Andromeda, come accertato dai test del DNA. L'esito della relazione medico-legale rappresenta una svolta perché nella prima fase dell'inchiesta non c'era stata chiarezza sulle modalità della morte della donna. A rendere complicato l'accertamento dei fatti, le condizioni del cadavere in decomposizione, occultato da Kaufmann sotto un telo. Oltre ai chiari segni di strangolamento, l'autopsia ha rivelato graffi e lesioni cutanee in varie parti del corpo. Secondo i periti, le ferite sarebbero compatibili con un trascinamento avvenuto mentre la 28enne era ancora viva. Un dettaglio che rafforza la pista dell'aggressione che sarà approfondito dagli inquirenti per capire se l'omicidio sia avvenuto nel luogo del ritrovamento dei cadaveri o altrove. Per la piccola Andromeda, invece, la Procura non ha mai avuto dubbi. Anche lei sarebbe morta strangolata dal padre. Kaufmann e Trofimova si erano conosciuti a Malta nel 2024, dove hanno vissuto per quasi un anno prima di spostarsi insieme a Roma. Nelle ultime settimane avevano vagabondato per la città in circostanze non ancora chiarite. Alcuni giorni dopo il ritrovamento dei corpi a Villa Pamphilj, l'uomo era stato arrestato a Volos, in Grecia, ed estradato in Italia. Attualmente si trova recluso in isolamento nel carcere di Rebibbia. Kaufmann ha recentemente revocato il mandato al proprio avvocato, dichiarando di volersi difendere da solo. Ipotesi non contemplata dalla legge italiana. .