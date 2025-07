Villa Pamphilj, Kaufmann atterrerà a Ciampino, andrà in psichiatria

scaletta del volo militare che lo riporta in Italia dalla Grecia, allora scatterà il conto alla rovescia per l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, che si svolgerà entro cinque giorni. E forse allora si cominceranno a chiarire tanti degli aspetti nebulosi che fanno del caso di Villa Pamphili un giallo. Lui, secondo la Procura di Roma, ha ucciso la compagna, la 29 enne russa Anastasia Trofimova, e la figlia di lei Andromeda, di appena 11 mesi. E ne ha occultati i cadaveri, poi ritrovati lo scorso 07/06. Dopo la notizia dell'estradizione in Italia, l'uomo ha distrutto la cella del carcere greco in cui era detenuto. È per questo che a Roma finirà dritto dritto nel reparto psichiatrico del carcere di Rebibbia, Quello delle prossime ore sarà il primo confronto diretto con gli inquirenti italiani dopo il suo arresto sull'isola di Schiatos e l'interrogatorio in videocollegamento dal tribunale di Larissa, in Grecia, in cui Kaufman si era detto innocente si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre a chiarire i motivi delle tre identità che utilizzava, una delle quali create ad hoc per Roma e per Malta, dove mostrava un passaporto statunitense autentico, dovrà spiegare anche perché si presentasse talvolta come regista, altre come chef, altre ancora come cantante lirico. È successo a Roma quando si è presentato al Teatro dell'Opera per chiedere un provino come tenore. A Kaufmann verrà prelevato il DNA per chiarire se la piccola Andromeda, che secondo gli inquirenti, lui ha strangolato, fosse sua figlia. Gli esami istologici sul corpo della 29 enne russa serviranno a chiarire se sia stata soffocata, agli atti dell'inchiesta per il duplice omicidio è finito anche il verbale dell'audizione dei genitori di Anastasia. arrivati dalla Siberia nei giorni scorsi, secondo i quali il sedicente regista teneva di fatto la compagna e la piccola Andromeda in ostaggio senza telefonino né documenti. "Eppure hanno aggiunto, non avremmo mai immaginato arrivasse a tanto". bimbo, Sky TG 24. .