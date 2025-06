Villa Pamphilj, ok Grecia a estradizione per Kaufmann

Francis Kaufmann presto in Italia. La Corte d'appello di Larissa ha detto sì all'estradizione per l'uomo attualmente in carcere in Grecia e accusato del duplice omicidio avvenuto a Roma, a Villa Pamphilj, dove gli inquirenti hanno trovato morto il 07 giugno scorso a pochi passi l'una dall'altra, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi Andromeda. Contro la decisione di estradarlo, Kaufmann, può comunque fare appello. Ma intanto i PM della Procura di Roma che indagano sul duplice delitto, hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa al film mai girato né distribuito dal presunto killer. Si tratta della pellicola Stelle della notte di Marco Carta, Luca Monaco e Andrea Ossino, per il quale la casa di produzione Coevolutions di Marco Perotti era riuscita ad ottenere, sotto forma di tax credit, fondi pari a 863mila euro. Gli agenti sono andati negli uffici romani della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura in via Santa Croce in Gerusalemme, per acquisire tutte le carte relative al film, accompagnati personalmente dal ministro Alessandro Giuli che ha voluto accertarsi della trasmissione dei documenti richiesti. Gli inquirenti puntano a ricostruire tutti i movimenti economici di Kaufmann, che al momento non è chiaro se abbia effettivamente beneficiato del denaro attraverso la società Tintagel. .