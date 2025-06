Villa Pamphilj, presunto assassino ai pm: "Sono innocente"

Si dichiara innocente, chiede di parlare con il suo avvocato e con il consolato americano. Per la prima volta Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio aggravato di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a Villa Pamphili, risponde ai PM italiani nel corso di un videocollegamento dal tribunale di Larissa in Grecia. Il 46enne si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Domani è prevista l'udienza davanti alla Corte d'appello greca che ha tempo 60 giorni per esaminare la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia, cui l'uomo si è già opposto. Una storia drammatica dai contorni oscuri con alcune certezze. Hanno vissuto come invisibili dormendo su giacigli di fortuna tra gli alberi e i sentieri di Villa Pamphili circondati solo dall'indifferenza. Anastasia Trofimova, 28 anni, e la piccola Andromeda, la sua bambina di neanche un anno, hanno passato così gli ultimi 15 giorni della loro vita insieme a Francis Kauffman. I corpi senza vita, sono stati ritrovati nel parco romano il 7 giugno. Nessuna segnalazione è mai arrivata ai servizi sociali del Comune di Roma, sebbene nelle settimane precedenti, la Polizia fosse intervenuta almeno quattro volte per comportamenti aggressivi e ubriachezza molesta da parte dell'uomo e fossero evidenti le condizioni precarie della donna e della sua bambina. Quello stesso uomo che è stato visto aggirarsi per la città da solo con la piccola per alcuni giorni. Il 5 giugno viene fermato dalla Polizia, vicino a Piazza Argentina, visibilmente ubriaco e con Andromeda in braccio, come testimonia questa foto inviata da un passante a Chi l'ha visto. L'ultimo avvistamento dei tre risale al 3 giugno, l'uomo, Anastasia e la bimba vengono visti insieme allo Starbucks di Piazza San Silvestro. Qui Kaufmann avrebbe litigato con un uomo riportando una ferita alla nuca, ma si sarebbe poi allontanato con madre e figlia. Anastasia sarebbe stata uccisa proprio quella notte, forse soffocata. In quelle ore il cellulare di Kaufmann, acquistato due mesi prima in zona Termini, si spegne e non trasmette più segnali. Tornerà attivo solo una settimana dopo dalla Grecia, dove il presunto omicida si rifugia. Mentre si attendono i risultati dell'autopsia per accertare le cause della morte della donna, le indagini puntano a chiarire anche il ruolo di eventuali responsabilità indirette, omissioni e ritardi. .