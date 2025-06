Villa Pamphilj, probabile rogatoria internazionale

Ricostruite le identità di madre e figlia trovate morte il 07/06 a Villa Pamphili la Procura di Roma procede con un'indagine per duplice omicidio. Si chiamavano Anastasia Trofimova 29 anni, e Andromeda Ford, nata a Malta il 14/06 dello scorso anno dalla relazione tra Anastasia di origini russe di Omsk, e Francis Kaufman, americano californiano. di 46 anni dalle diverse identità e alias, come quello di Rexal Ford usato all'arrivo in Europa. I PM della Procura di Roma potrebbero ascoltare tramite rogatoria internazionale, la madre di Anastasia che ha riconosciuto la figlia da uno dei tatuaggi che aveva sul piede. Gli inquirenti romani ipotizzano anche che la donna sia stata soffocata, ma la conferma arriverà con i risultati definitivi dell'autopsia a metà luglio. Alla prima analisi, infatti, non sono risultati segni di violenza sul corpo di Anastasia, mentre in Grecia si trova in stato di fermo Francis Kauffman, alias Rexal Ford, che ha presentato documenti al consolato per riconoscere la piccola, dandole il cognome Ford, ma che secondo l'accusa l'avrebbe uccisa. Dai risultati dell'autopsia su Andromeda, infatti, segni di violenza diffusa in tutto il corpo. Quello che si sta ricostruendo restituisce un quadro con tanti punti ancora da chiarire. Anastasia avrebbe conosciuto l'americano Kauffman Ford, a Malta nel 2023. Dalla loro relazione sarebbe nata Andromeda Ford. Kauffman avrebbe cercato di accreditarsi a Roma ma anche a Malta, Come regista e grazie a questo sarebbe riuscito con l'appoggio di una società di produzione della capitale, ad ottenere un'ingente somma di denaro, oltre 800mila Euro per produrre un film su questo il ministro della cultura, Alessandro Giuli, ha espresso la sua rabbia e il suo sgomento, promettendo un'indagine accurata per accertare eventuali illeciti. .