Villa Pamphilj, test del dna: Kaufmann è il padre di Andromeda

La conferma arriva dal test del DNA. Il padre della piccola Andromeda era Francis bambina di appena 11 mesi e della madre di lei, la 29enne russa Anastasia Trofimova, i cui corpi furono ritrovati il 7/6 scorso nel parco di Villa Pamphili a Roma. Kaufmann, alias Rexal Ford, alias Matteo Capozzi, si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP durante l'interrogatorio di convalida del fermo, avvenuto al suo rientro in Italia dall'isola di Schiatos, convalida del fermo, avvenuto al suo rientro in Italia dall'isola di Skiathos, invece ancora alcune settimane per i risultati degli esami istologici sul corpo della compagna dell'uomo Anastasia, test effettuati per confermare l'ipotesi investigativa che la donna, originaria della Siberia, sia morta per soffocamento. A causa degli episodi psicotici manifestati in Grecia, Kauffmann era destinato al reparto psichiatrico del carcere romano di Rebibbia, durante il suo trasferimento in Italia da in escandescenza dichiara un malore e minaccia azioni legali. Gli accertamenti al Policlinico Tor Vergata daranno esito negativo. Ora si trova nel reparto vulnerabili di Rebibbia.