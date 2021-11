Villetta crollata Caserta, testimonianze sopravvissuti

"Chi è che doveva venire ad abitare qua precisamente?" "Mio figlio, mio figlio". "Per puro caso non era, insomma, in casa?" "Per puro caso, perchè ci stava anche la lavatrice nuova nel garage che dovevamo portare sopra oggi, domani mattina". "Fosse arrivato prima il materasso suo figlio non sarebbe qui?" "Se fosse arrivato sabato, venerdì scorso, sarebbe stato dentro la casa". "Come ti senti?" "Eh, fortunato. Mi dispiace per le persone dentro, però mi posso ritenere fortunato per me, per mio figlio e per mia moglie".