Viminale, manifestazioni No Green Pass vietate in centro

C'è la stretta del governo, sulle manifestazioni di piazza a cominciare da quelle No Pass, e una maggiore attenzione ai controlli sul green pass laddove in suo possesso sia obbligatorio per l'accesso a determinati luoghi o attività. Le limitazioni prendono la forma di una direttiva del Ministero dell'Interno, che nelle prossime ore arriverà alle Prefetture. Saranno permesse solo proteste statiche, e lontane dalle vie dello shopping per preservare salute ed economia. In più a determinare la stretta le preoccupazioni che alcune delle manifestazioni delle ultime settimane hanno destato per l'ordine pubblico. "Le manifestazioni non saranno più consentite all'interno dei centri storici. Così come l'aspetto legato al movimento delle manifestazioni, sarà ridotto perché saranno consentite solo manifestazioni statiche". Le nuove direttive del ministero, hanno il pieno avallo di Palazzo Chigi, le manifestazioni saranno autorizzate solo in forma di sit-in e fuori dai centri storici. Le nuove regole valgono, ovviamente, per tutte le manifestazioni qualsiasi motivazione abbiano. In presenza della risalita dei contagi che si osserva da qualche giorno, Il Viminale sollecita anche maggiori e più accurati controlli sul green pass, compreso quello dell'identità dei portatori spesso trascurato. Le stazioni e i passeggeri dei treni a lunga percorrenza saranno osservati speciali dalle forze dell'ordine. Il nuovo prefetto di Trieste Annunziato Vardè, ha già annunciato che le direttive saranno applicate con puntualità e fermezza, augurandosi che chi vuole manifestare si attenga alle regole, nell'interesse della comunità e di se stessi. Il capoluogo giuliano, vive negli ultimi giorni un picco di contagi in conseguenza delle manifestazioni No- Pass che hanno avuto come teatro Piazza Unità d'Italia, già chiusa alle manifestazioni da un decreto prefettizio fino al 31 Dicembre.