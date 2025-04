Vinitaly 2025, l'unico fuori salone in Italia torna a Sibari

Anche quest'anno Vinitaly si è confermata tra le fiere di settore più importanti al mondo. Una vetrina perfetta per la Regione Calabria, che a Verona non ha mai registrato numeri così importanti: 1.700 metri quadri di area espositiva hanno ospitato 91 aziende tra cantine e amari. Non è un segreto che l'amministrazione regionale punti molto sullo sviluppo del settore vitivinicolo. Infatti per il secondo anno consecutivo la Calabria ospiterà "Vinitaly and the City", l'unico fuorisalone ufficiale in Italia legato alla fiera veronese. L'evento, che si terrà nel parco archeologico di Sibari dal 18 al 20/07, confermerà il forte legame tra cultura, vino e territorio e punterà a valorizzare l'area della Sibaritide che vanta la più alta densità di strutture ricettive dell'intera regione. "Avere Vinitaly in the City a Sibari dal 18 al 20/07 nella seconda edizione presso il parco archeologico, laddove probabilmente tutto è cominciato 3.000 anni fa, è per noi una grande sfida che raccogliamo ancora una volta per il 2025". .