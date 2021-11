Viola: Sì a restrizioni per non vaccinati

"L'idea di avere due tipi di Green Pass, un green pass per vaccinati che possa essere valido con le regole che abbiamo detto, ed un green pass invece per le persone non vaccinate, quindi il tampone che serve per andare a lavorare, ma non per andare nei ristoranti nei bar al cinema o appunto in palestra. Ecco, in tutti questi luoghi dovrebbe in questo momento secondo me, esserci una maggiore restrizione: permettere l'accesso solo a chi è vaccinato". "Quindi una sorta di super Green Pass, mi faccia dire così". "Sì esatto. Questo secondo me potrebbe essere la strada più giusta perché ripeto un lockdown, sono d'accordo, non abbiamo i numeri dell'Austria e sarebbe vista con una, con una rabbia, con una una nuova rottura all'interno del Paese però, qualcosa bisogna fare perché i numeri stanno salendo ed è evidente che siano i non vaccinati a creare un problema".