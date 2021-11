Viola: "Vaccini a bambini per proteggerli dal Covid"

" Noi dobbiamo vaccinare i bambini per proteggerli dal Covid. Questa è la cosa che va detta chiaramente ai genitori, perché il Covid è una malattia che può essere grave, il virus può mutare, e in una popolazione vaccinata loro diventerebbero il target preferenziale se non vaccinati; perché già oggi ci sono bambini negli ospedali, bambini in terapia intensiva, bambini che soffrono di questa sindrome infiammatoria multi-sistemica che si sviluppa nelle settimane successive all'infezione, anche le infezioni che si sono sviluppate in maniera estremamente lieve. Quindi, il motivo per cui noi dobbiamo vaccinare, il motivo per cui noi in genere vacciniamo i nostri bambini, non è per proteggere noi adulti per fare in modo che l'economia funzioni, no. Noi li vacciniamo per proteggerli dalla malattia per fare in modo che possano andare a scuola possano vivere l'inverno e la loro infanzia serenamente senza mettere piede in ospedale".