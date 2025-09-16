Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn

Si allarga, come prevedibile l'inchiesta sugli abusi subiti dalla dodicenne di Sulmona, c'è un terzo indagato, un minore 17 anni, che avrebbe filmato un rapporto sessuale forzato, video poi diffuso su una chat di coetanei, sarebbe indagato per revenge porn, mentre il 14enne e il 18enne indicati dalla vittima come autori degli abusi, sono indagati anche per violenza sessuale. Secondo la ricostruzione tutto sarebbe cominciato due anni fa, due anni di inferno per la ragazzina, scanditi dalla minaccia di diffondere quei video per ottenere non solo il suo silenzio, ma anche altre prestazioni sessuali. "La ragazzina è fortemente provata. Ci vorrà del tempo ma è una ferita profonda e dura da rimarginare che credo porterà per sempre con sé." È stata lei stessa a denunciare, non come trapelato in un primo momento i genitori. Lei ha chiamato il numero per l'emergenza infanzia, gestito da Telefono Azzurro, ha raccontato le violenze ripetute, filmate e diffuse su WhatsApp. Gli specialisti del 114 l'hanno indirizzata a un centro antiviolenza che ha poi allertato la Procura di Sulmona. I Carabinieri hanno subito individuato i ragazzi, anche quelli inseriti nella chat nella quale giravano i video, sono una quarantina e a giorni dovrebbero cominciare gli esami tecnici su cellulari, tablet e altri supporti sequestrati agli indagati. Occorrerà un po' di tempo, qualche mese per analizzare i file, per individuare chi ha visionato e chi ha inoltrato i video. Due le inchieste aperte, una dalla Procura di Sulmona, l'altra dalla Procura dei minori de L'Aquila. Lei la ragazzina intanto con l'aiuto degli psicologi prova a uscire dall'incubo e presto sarà ascoltata dai magistrati in modalità protetta. A loro racconterà il suo calvario. .

