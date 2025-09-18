Violenza donne, educazione al centro del convegno del Csm

Formazione e prevenzione, parole chiave capaci di dare risposte concrete al contrasto della violenza maschile contro le donne. Sono stati questi i temi al centro del convegno del Consiglio Superiore della Magistratura: dall'educazione alla prevenzione e le istituzioni a confronto per un efficace contrasto alla violenza sulle donne. Obiettivo: promuovere la cultura del rispetto e della parità, rafforzare le strategie di prevenzione attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni, valorizzare il ruolo della formazione, come sostiene anche la Ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. "Per la prevenzione serve sicuramente la formazione e non soltanto per la prevenzione, perché ci sia anche un atteggiamento omogeneo nei confronti della violenza contro le donne, nel modo di affrontare la violenza contro le donne, e perché non ci siano vuoti, diciamo, come a volte è accaduto in questi ultimi anni". La sfida per contrastare la violenza di genere è promuovere il cambiamento culturale, offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare quei segnali di disagio che possono degenerare in femminicidi. Inasprimento delle pene o introduzione di nuove fattispecie di reato potrebbero essere una soluzione per prevenirli. Di diverso avviso è il Vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. "No all'idea che l'aumento di norme porti automaticamente, come conseguenza, una pacificazione e una correttezza dei comportamenti. Noi dobbiamo lavorare sotto il profilo culturale ed educativo". .