Violenza donne, nasce prima scuola per operatrici dei centri

Investire nella formazione delle operatrici in prima linea nei percorsi di donne in uscita da storie di violenza. È questo l'obiettivo della prima scuola di formazione nazionale permanente per operatrici dei centri antiviolenza, un progetto promosso dalla Fondazione Una Nessuna 100.000 per affermare che l'aiuto alle donne è un lavoro ad alta specializzazione. 10 i moduli formativi. per la prima edizione. "Ci sarà una parte che recupera la cultura femminista e ci sarà una parte poi su come si lavora, come si ascoltano le donne, come si accolgono, come se ne sostiene una genitorialità competente, come si scongiura l'allontanamento delle donne dai propri bambini, come si lavora con le donne vittime di tratta, come si fa a contrastare la violenza economica." L'impegno di chi lavora nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne prevede una formazione solida e consapevole che risponde ad un'urgenza profondamente attuale. "Non basta la buona volontà, ci serve la preparazione perché sono situazioni molto delicate. Bisogna avere una preparazione adeguata perché ogni storia è a sé, ogni donna ha la sua storia. Bisogna essere preparati al confronto, a non essere mai giudicante." La scuola ha sede nella Casa Internazionale delle donne di Roma, luogo simbolo delle battaglie dei movimenti femministi nel nostro paese. La partecipazione è gratuita per le operatrici dei centri antiviolenza già attivi. Sono previste borse di studio per studentesse e attiviste. .