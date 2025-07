Violenza pronto soccorso, in Toscana arriva il facilitatore

Il dottor Nazerian dirige il pronto soccorso di Careggi. Da una ventina d'anni lavora nell'emergenza urgenza. "Se la domanda è se sono peggiorati o migliorati negli ultimi 20 anni, hanno visto diciamo un peggioramento della qualità del lavoro in pronto soccorso". I problemi sono diversi, hanno spesso a che fare con il sovraffollamento, per usare l'espressione del direttore sarebbe utile, come si dice in sanità, una terapia multimodale. La gestione dei conflitti è una delle fragilità del sistema, anche se è voluto, come nel caso di Careggi dove è presente un presidio di polizia e un pulsante per attivare la vigilanza. "Il personale sanitario ovviamente è spesso diciamo una quasi totalità del tempo impegnato a risolvere le emergenze cliniche, per cui un aiuto, sicuramente una comunicazione con i familiari di quelli che sono i processi dei singoli pazienti è molto importante". Il pronto soccorso è il luogo più sensibile alle aggressioni. la Regione Toscana per questo istituirà i facilitatori, figure a metà tra medici e utenti. Saranno attivi in 15 presidi nei tre con gli accessi più alti nella regione e in quelli che hanno una spiccata stagionalità. "Sono una cinquantina di figure". "Investimento per questo progetto?" "1.400.000 € che noi abbiamo recuperato, non dal fondo sanitario nazionale perché questo non è personale sanitario, ma dal fondo sanzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che quindi noi abbiamo deciso di reinvestire, per una parte, nel cercare di contenere il fenomeno delle aggressioni, appunto nel pronto soccorso e di gestire anche le relazioni in senso positivo in questo ambiente di lavoro e di cura". Sarà una commissione mista tra assessorato e aziende sanitarie a selezionare e formare i facilitatori dei PS. Richieste competenze in materia di comunicazione, relazioni e gestione delle emozioni. "La sperimentazione dovrebbe riguardare il 2026". .