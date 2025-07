Violenza sessuale, Rudy Guede a giudizio per abusi sulla ex

Rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale sulla ex fidanzata per Rudy Guede, già condannato in via definitiva a 16 anni, per l'omicidio in concorso della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 01/11/2007. Lo decide la GIP di Viterbo, Rita Cialoni dopo un'ora di Camera di Consiglio. Guede ora trentottenne è uscito dal carcere di Viterbo nel novembre 2021, dopo aver usufruito dell'affidamento ai servizi sociali nell'ultima parte della pena per buona condotta. Ora deve rispondere di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, nei confronti della venticinquenne con cui ha avuto una relazione tra il 2022 e il 2023. È stato sottoposto a divieto di avvicinamento con controllo tramite braccialetto elettronico. Il prossimo 04/11 si terrà la prima udienza del nuovo processo, dove la presunta vittima si costituirà parte civile. Si presentava a tutte le ore, ha detto la ragazza, l'ho denunciato quando ho capito che non si sarebbe fermato. L'imputato ha chiesto di essere interrogato prima della discussione per ribadire la sua innocenza, la sua spiegazione: "mi preoccupavo per lei".