Violenza sessuale sul treno, fermati due giovani. VIDEO

La Polizia di Varese si era messa subito sulle loro tracce, grazie alla descrizione delle vittime e alle telecamere di sorveglianza e in nemmeno 48 ore è riuscita a identificarli e fermarli. I due giovani, uno italiano e uno nord-africano sono ora accusati di violenza sessuale. Nella serata di venerdì hanno aggredito due 22enni. La prima era su un treno della tratta Milano Varese. L'hanno bloccata e stuprata per poi scendere nella stazione di Venegono nel varesotto e provare a violentarne un'altra che era in sala d'attesa ma che fortunatamente è riuscita a divincolarsi e scappare. Dopo sono fuggiti anche loro mentre le due ragazze, entrambe sotto shock, venivano soccorse e portate in ospedale. I presunti stupratori sono ora in carcere su ordine della Procura di Varese. Il fatto ha riacceso le luci sulla sicurezza di treni e stazioni soprattutto notturna. La Polfer potenzierà i controlli sulle linee regionali, ha annunciato l'assessore lombardo Decorato, anche se l'organico degli agenti non è sufficiente per una copertura capillare, sottolinea.