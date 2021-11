Violenza sulle donne , il numero 1522 sugli scontrini

Le donne lo cercano sempre più spesso su internet, il 1522 numero antiviolenza e stalking attivo 24h su 24. Secondo la piattaforma di visibilità digitale Semrush negli ultimi 12 mesi le ricerche sono aumentate del 127%, la media di circa 23 al giorno. Quelle poi relative alle case famiglia crescono sensibilmente in concomitanza delle feste natalizie, sono state migliaia da novembre 2019 al febbraio 2020. L'accesso al web è diffuso ma non è universale. A far la spesa, anche quella parità di genere è lontana, ci vanno quasi tutte le donne. "I supermercati sono luoghi molto frequentati e frequentati da tutti, quindi non ci sono divisioni e quindi sono i luoghi attraverso i quali è facile veicolare dei messaggi. Le persone a fare la spesa vengono in tante. Probabilmente in molti casi, alcune indagini lo dicono, è l'unico momento in cui possono entrare in contatto con un informazione rispetto a violenze o a diciamo soprusi che possono subire. Per questo abbiamo detto, mettiamolo sullo scontrino così tutti lo possono avere, lo possono vedere." Lo scontrino ha anche un altro vantaggio, non insospettisce chi ha istinti violenti. Il numero poi lo si può trovare nei bagni dei supermercati delle Coop toscane ed è visibile anche sulle spillette indossate da chi lavora alla cassa. "Una ridondanza anche di messaggi perché sia semplice chiedere aiuto.".