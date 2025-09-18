Violenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianze

00:01:53 min
|
1 ora fa

Si apre una breccia nel silenzio di chi sapeva cosa accadeva a una ragazzina di 12 anni, a Sulmona. E a sapere delle violenze e dei filmati erano tanti perché tanti, almeno una quarantina, erano i partecipanti alla chat WhatsApp sulla quale girava uno dei video. C'è voluta la preoccupazione di un padre che, cosciente del fatto che il figlio, 14 anni, potesse avere contatti con i protagonisti della storia, ha guardato il telefono del ragazzo, ha letto le conversazioni e chiamato i carabinieri per denunciare che altre persone potrebbero essere coinvolte nella diffusione del video. Padre e figlio saranno sentiti come persone informate dei fatti ed è probabile che portino nuovi elementi all'attenzione degli inquirenti. La ragazzina intanto ha confermato le accuse davanti al sostituto procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Con l'assistenza dello psicologo ha raccontato l'incubo, la paura degli ultimi due anni. Mi hanno costretta, ha detto, io ho tentato di difendermi. Costretta ad accontentare gli aggressori per evitare che un video, girato quando aveva 10 anni, fosse diffuso. Un ricatto che ha funzionato fino a quando quel video non è finito su una chat. A quel punto la 12enne ha reagito, ha chiamato il numero di emergenza dedicato ai minori vittime di abusi. L'inchiesta prosegue in attesa che il perito analizzi cellulari e tablet sequestrati agli indagati per capire quanti abbiano ricevuto il filmato e soprattutto quanti lo abbiano inoltrato. Tre gli iscritti nel registro: un 14enne e il cugino di 18 anni per violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Per un terzo ragazzo, 17 anni, che avrebbe filmato e inoltrato quel primo video si ipotizza la produzione di materiale pedopornografico. Mentre il fascicolo aperto per revenge porn resta al momento contro ignoti. .

