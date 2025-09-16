Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro

È stata lei stessa a denunciare, non come trapelato in un primo momento, i genitori, è stata la dodicenne a chiamare il 114, il numero per l'emergenza infanzia, gestito da Telefono Azzurro, per raccontare gli abusi, le violenze sessuali ripetute, filmate e poi diffuse su WhatsApp dai suoi aggressori, che hanno 14 e 18 anni. "La ragazzina è fortemente provata. Ci vorrà del tempo, ma è una ferita profonda e dura da rimarginare, che credo porterà per sempre con sé." Due lunghi anni di inferno scanditi dal ricatto di diffondere ulteriormente quei video, per ottenere non solo il silenzio sugli abusi, ma anche altre prestazioni sessuali. Gli specialisti del 114 l'hanno indirizzata a un centro antiviolenza che ha poi allertato la Procura di Sulmona. I Carabinieri hanno individuato i ragazzi, anche quelli inseriti nella chat nella quale giravano i video delle violenze e sono una quarantina. Due le inchieste aperte, una dalla Procura di Sulmona, l'altra dalla Procura dei minori de L'Aquila. A giorni dovrebbero cominciare gli esami tecnici su cellulari, tablet e altri supporti sequestrati ai due ragazzi, da lì potrebbero emergere i video. Lei intanto, prova a uscire dall'incubo con l'aiuto degli psicologi. "I genitori sono anche loro profondamente scossi anche da questo clamore mediatico che, insomma che ne è venuto fuori e chiedono silenzio, chiedono rispetto." .