Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste

"Voglio innanzitutto ringraziare davvero le decine e decine di migliaia di persone che ieri hanno sfilato pacificamente per le vie di Torino a sostegno di una causa importante come quella del popolo del popolo palestinese e sottolineo pacificamente. Vorrei condannare senza appello alcuno gli atti di violenza che nulla ripeto, hanno a che spartire con la causa palestinese". La premessa del sindaco di Torino Stefano Lorusso dopo le violenze e le devastazioni nei cortei degli ultimi tre giorni in città è chiara e netta. Nel comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato a questi atti è venuta fuori una novità rilevante rispetto al passato circa la composizione di questi gruppi. Parliamo di alcune centinaia di persone scesi in piazza con l'unico obiettivo di creare disordini. "Così come c'è una saldatura tra area antagonista e anarchica che notoriamente hanno traiettorie diverse, ma che su questo punto tendono a convergere c'è una regia politica che prova a soffiare su situazioni di difficoltà sociale per fare in modo di avere quella massa critica negli atti di violenza che consente loro di rappresentare al massimo della capacità questo tipo di atti di violenza". Si tratta di giovani e giovanissimi immigrati, anche di seconda generazione, in condizioni di fragilità che gli antagonisti reclutano nelle zone più difficili della città strumentalizzandoli, ritengono gli inquirenti. "Tanto è vero che a un certo punto l'area antagonista ha lasciato la manifestazione e gli scontri, danneggiamenti, le minacce ai cittadini, gli atti vandali ci sono andati avanti e hanno impegnato le forze dell'ordine". .