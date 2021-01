Virus, 14.078 nuovi contagi e 521 decessi in 24 ore

Dopo un paio di giorni in calo, torna a salire, seppure di poco, la percentuale di positivi su tamponi effettuati che si assesta al 5,3 %. Un dato drasticamente diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino a poco tempo fa, poiché diverso è il calcolo che viene effettuato sui tamponi, suddivisi in antigenici da un lato e molecolari dall'altro. Ma vediamo nel particolare quali sono i numeri dell'ultimo bollettino del ministero della salute. 14000,078 nuovi contagi da Covid 19, registrati nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto al giorno precedente, 507 in più. Calano però i tamponi effettuati, sono 267567, oltre 12000 in meno di ieri, di questi circa 105000 sono processati con test antigenico rapido. Resta ancora elevato, ma stabile, il numero di vittime, 521 nelle ultime 24 ore. Ma c'è un dato incoraggiante, la pressione sugli ospedali, continua seppure lentamente la tendenza al calo degli ultimi giorni, con meno 424 ricoverati con sintomi le ultime 24 ore e meno 43 ricoveri in terapia intensiva, valore questo che, lo ricordiamo, è ottenuto dalla differenza tra il saldo e gli ingressi giornalieri, 155 nell'ultima giornata.