Virus, a Napoli guariti donano plasma per malati covid

Anche in Campania, i guariti da covid-19 possono donare il plasma per aiutare chi sta combattendo contro la malattia. All'ospedale di malattie infettive Cotugno a Napoli è stato attivato un protocollo sperimentale per il trattamento delle polmoniti da corona virus, con il plasma iper immune. I primi donatori a essere coinvolti sono proprio i medici che si sono ammalati sul campo. Devo dire che la vita passa davanti agli occhi, perché, essendo medico, sà le varie tappe, la sintomatologia e quindi ogni volta si pensa al giorno dopo, chissà domani cosa sarà. Oggi sono donatore, io poi posso dire una cosa come responsabile del centro trapianti, sono per la donazione. Per me adesso é un momento di felicità far capire che quando si dona é la cosa più bella di questo mondo. Sicuramente é un'esperienza particolare tornare negli stessi locali che si sono frequentati da paziente, con emozioni molto forti. Oggi torno da donatore e questo segue forse un filo particolare, un viaggio, potremmo dire, un viaggio perché un medico che diventa paziente, é un paziente particolare per certi versi, meno tollerante, ma per certi altri anche più comprensivo, comprensivo, perché è una battaglia difficile, che fortunatamente è stata vinta da medici e da strutture molto efficienti. "Non c'è ancora una terapia definitiva per il covid," come spiega il direttore del reparto di malattie infettive respiratorie, Roberto Parrella. Ma questo approccio combinato ad altri farmaci sta dando risultati promettenti che ci si aspetta anche in questa sperimentazione Campana. È un aiuto in un ambito di un cocktail terapeutico sicuramente in questo momento abbiamo bisogno di più farmaci per andare ad aggredire il virus. Per donare, bisogna avere tra i 18 e i 67 anni, aver avuto la malattia ad essere guariti con due tamponi negativi consecutivi, essere sani e avere un buon numero di anticorpi, che vengono dosati in fase di screening. Questo é un aspetto molto bello perché tutti quelli che sono usciti dall'ospedale hanno manifestato il loro desiderio di poter donare il plasma. Chiediamo a tutti quelli che hanno avuto la malattia o che sono stati a casa per un'infezione più leggera e che hanno sviluppato anticorpi, di venire al Cotugno di donare il loro plasma per le terapie che stiamo approntando. Se da un lato ci sono buone notizie sul fronte delle terapie, negative quelle sul fronte dei tamponi che vedono di nuovo scivolare la Campania, tra le regioni più popolose a 2000 test al giorno o poco più.