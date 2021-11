Virus, ad Abano Terme rialzo dei contagi tra i turisti

"Qui alle Terme tutti siamo attenti perché siamo tutti un po' della stessa età. In ogni posto c'è da disinfettarsi, in piscina uguale, ci sono tutte delle regole che stiamo rispettando tutti". Molti sono stranieri ma ci sono anche italiani tra i 29 turisti in vacanza ad Abano Terme risultati positivi nell'ultima settimana. "Ho sentito che c'è qualche aumento di contagio". "Noi siamo tutti vaccinati, speriamo in bene". Il rialzo deciso dei casi nell'area termale Padovana riguardo sette alberghi. I tamponi eseguiti all'interno delle strutture e il tracciamento dei contatti, così è stato possibile circoscrivere velocemente il focolaio. "Il cluster degli ultimi giorni han creato qualche allarmismo nei nostri clienti, fortunatamente nella nostra struttura non ci sono stati casi, anche perché tutti i nostri collaboratori sono vaccinati e la prima cosa che chiediamo al cliente, all'ospite che arriva, è l'esibizione del Green pass. Un paio di disdette, non tante cose, è normale e fisiologico che ci siano state". I positivi sono stati presi in carico dell'Azienda Sanitaria di Padova. "Veniva da prima il contagio, si è verificato prima, vuoi proprio perché, magari c'era qualche asintomatico e hanno viaggiato assieme". Tutti in isolamento ma nessun ricovero. Buona parte di chi ha contratto l'infezione si era protetta con il vaccino. "I vaccinati spesso non adottano tutte quelle misure tipo mascherina, distanziamento, pulizia delle mani, gel che dovremmo tutti quanti adottare, proprio perché si pensa di essere un po' invincibili. Non abbiamo nessun vaccino che funziona al 100%". Negli ultimi giorni sui Colli Euganei il virus è entrato anche in una scuola elementare, 18 i bambini positivi. Nella stessa zona 15 le persone contagiate dopo una festa privata. "Diciamo che è cominciata per prima nella zona, così del bacino termale del distretto 2, però pian pianino stiamo vedendo focolai anche in altre sedi, insomma, dal Padovano e un po' in tutto il Veneto".