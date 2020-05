Virus, Arcuri: ancora troppo pochi tamponi

La questione tamponi rimane ancora la più spinosa. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, fa il punto. L'Italia, spiega, è tra i grandi Paesi quello che fa più tamponi al mondo, 3,5 milioni finora, ma questo non basta. Punta il dito contro la gestione federalista della sanità, per cui ogni Regione si muove autonomamente, ma non solo. Sono in tutto 211 laboratori accreditati e ogni laboratorio usa combinazioni di reagenti diversi, per cui procurarsi una fornitura di prodotti che vada bene per tutti è praticamente impossibile. Ecco perché, nonostante la richiesta di offerta alle aziende di questi materiali da parte del commissario sia scaduta il 18 di maggio, ancora non erano stati resi noti i risultati. Bisognava capire regione per regione, laboratorio per laboratorio, quali prodotti rispondessero alle esigenze di ognuno. In tutto, spiega Arcuri, sono state individuate 35 aziende e 50 prodotti. Su come uniformare il sistema e velocizzare le procedure però ancora nulla di fatto. Con il comitato tecnico scientifico valutiamo se introdurre modalità più veloci e meno dipendenti dai reagenti per fare i tamponi, ha spiegato il commissario. Va meglio sul fronte mascherine. Se all'inizio dell'emergenza l'Italia dipendeva interamente dalle importazioni, ha spiegato Arcuri, entro la fine di settembre sul mercato ci saranno solo mascherine italiane. Questo grazie alla riconversione di 135 imprese e all'acquisto da parte dello stato di 51 macchinari che garantiranno entro la fine di giugno la produzione di 31 milioni di mascherine al giorno. Si parla di mascherine chirurgiche, che in farmacia devono essere vendute a 50 centesimi l'una esenti da IVA. Il prezzo di costo dei fornitori italiani al momento è di 42 centesimi a mascherina, mentre lo Stato quando i 51 macchinari lavoreranno a regime riuscirà a produrle a un prezzo di costo di 12 centesimi.