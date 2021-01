Virus, bollettino: 15.204 nuovi casi e 467 decessi

Nuovi positivi in aumento rispetto al giorno precedente. Sono 15204 i casi di contagio segnalati dall'ultimo bollettino, ma adesso è in crescita anche il numero di tamponi. Ne sono stati fatti 293770 un numero elevato su cui però incide come sappiamo la presenza dei test rapidi, entrati da un paio di settimane nel conteggio del bollettino. Sul totale dei tamponi i più classici molecolari sono 168105, mentre circa 125000 restanti sono processati con test antigenico rapido. I rapporti tra nuovi casi e tamponi sale di un punto percentuale, attestandosi al 5,1 %. Sono invece di nuovo in calo per il secondo giorno consecutivo i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali e nelle terapie intensive il saldo è di meno 20 unità, mentre negli altri reparti i posti liberati sono -194. Il dato dei decessi si mantiene su una soglia ancora molto alta. Nelle ultime 24 ore sono 467 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid.