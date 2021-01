Virus, bollettino: 649 decessi in un solo giorno

Sono molte le vittime da covid 19 registrate dall'ultimo bollettino del ministero della salute, la curva dei decessi, come si vede, dopo qualche giorno di calo torna a salire sopra quota 600. Un dato che è quasi raddoppiato rispetto a quello della giornata precedente. Questo numero molto elevato dei decessi non corrisponde a un calo sulla pressione ospedaliera, si tratta quindi di persone che probabilmente sono morte fuori dai reparti. Continua infatti a crescere il saldo dei posti letto occupati da malati covid, +78 quello registrato dal bollettino nei reparti ordinari, mentre la curva delle terapie intensive riscende di 10 unità, ma a fronte di 202 nuovi ingressi in un solo giorno. I nuovi casi sono 15.378, in aumento rispetto ai quasi 11.000 della giornata precedente. Sono molti di più, però, anche i tamponi effettuati, oltre 135.000 dopo neanche 78.000 del bollettino scorso. Il rapporto con i positivi scende così al di sotto del 12%, rientrando in quella tendenza su cui si era stabilizzata nelle settimane passate.