Virus, bollettino 8.824 nuovi casi e 377 decessi

Scendono sotto quota 10000 i nuovi positivi al coronavirus, a fronte però di un sensibile ulteriore calo anche dei tamponi effettuati, come spesso accade dopo il fine settimana. Stando all'ultimo bollettino del ministero della salute nelle ultime 24 ore sono stati 8824 i casi registrati, circa 3500 in meno rispetto al giorno precedente. Il totale di tamponi si attesta a 158674, di cui 87247 molecolari e 71427 antigenici, i cosiddetti test rapidi inseriti questi ultimi solo da qualche giorno nel bollettino. La percentuale di positivi sul totale di tamponi fatti è del 5.6 %, in calo dello 0,3 %. Un valore che però, come nei giorni scorsi, risente proprio della nuova modalità di calcolo e che si è quasi dimezzato rispetto alla settimana scorsa. Molte regioni, tuttavia, continua a riportare i dati in modo disomogeneo, rendendo di fatto poco attendibile calcolare la percentuale di positivi sui tamponi. Resta curiosamente uguale alle 24 ore precedenti il numero di decessi, 377, aumentano invece i ricoveri, quelli nei reparti ordinari di 127 unità, mentre sono 41 in più rispetto alla giornata precedente le persone entrate nel reparti di terapia intensiva, portando il numero totale dei ricoveri in rianimazione a 2544.