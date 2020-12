Virus, bollettino: più casi, risale rapporto con i tamponi

Cresce il numero dei contagi da Covid 19 e si rialza di 3 punti percentuali il rapporto con i tamponi effettuati che restano sotto i 200 mila, mentre sono ancora oltre 500 i decessi riportati dal bollettino. I nuovi casi sono 23477. Un dato in aumento rispetto a quello della giornata precedente, erano 16202 i contagi e in crescita anche rispetto alla tendenza delle ultime settimane, a fronte di un numero di tamponi che sale, ma non abbastanza: sono 186004 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, sono 17000 in più di quelli del bollettino scorso e per questo la percentuale tra positivi e test si alza di oltre 3 punti percentuali e si attesta al 12,6%. Le vittime da Covid 19 sono 555, dopo le 575 della giornata precedente, per un totale che supera i 74000 decessi da inizio pandemia. La curva dei ricoverati in terapia intensiva, dopo settimane di discesa, segna un +27, un saldo in cui pesano i 202 nuovi ingressi giornalieri nei reparti più critici. Scende invece di molto il numero dei posti letto occupati dai pazienti in reparti ordinari: -415 nelle ultime 24 ore.