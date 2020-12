Virus, bollettino: scende rapporto casi/tamponi, 659 morti

Il bollettino del Ministero della Salute. Più casi, ma a fronte di un numero di tamponi maggiore che fa scendere il rapporto con i positivi di quasi 4 punti percentuali. Restano molte le vittime da Covid-19, oltre 650 in un solo giorno. Sono 11212 i nuovi casi registrati, in lieve aumento rispetto agli 8500 della giornata precedente. Aumentati di quasi il doppio il numero dei tamponi effettuati, 128740 nelle ultime 24 ore. E questo fa scendere la percentuale di positivi trovati sui tamponi fatti. Dal 12,5% si attesta all' 8,7%. I decessi da Covid-19 sono 659 ancora in aumento rispetto alla giornata precedente, per un totale che supera le 73000 vittime da inizio pandemia. In calo invece il saldo delle persone ricoverate, sono meno 270 i posti letto occupati da pazienti covid nei reparti ordinari dopo che nel bollettino precedente si era registrato un saldo di 361 e i pazienti nelle terapie intensive sono -16 a fronte però di 256 nuovi ingressi nei reparti più critici durante le ultime 24 ore.