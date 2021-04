Lazio rimarrà arancione, abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione. In diminuzione i tassi di incidenza su 100.000 abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera ma questo, per noi, era inevitabile provenendo da un Rt a 1.3 però, queste, sono condizioni per rimanere in arancione.