Virus, decessi sotto 500, risale rapporto casi/tamponi

Scendono i nuovi casi da Covid-19, si abbassa di molto anche il numero dei tamponi effettuati. Bisogna sempre considerare che si tratta dei numeri relativi alla domenica. Resta però sotto quota 500 il dato sui decessi. Sono poco meno di 11mila i positivi registrati nelle ultime 24 ore, 10872. Ancora in calo rispetto ai 15mila della giornata precedente. Il rapporto con i tamponi è in rialzo per il secondo giorno consecutivo e si attesta sopra il 12 %. Questo perché i test effettuati nelle ultime 24 ore sono meno di 88 mila, un numero inferiore di circa 50mila unità rispetto a quello del bollettino scorso. Dopo i 352 decessi della giornata precedente, un dato che non si vedeva da inizio novembre, le vittime nelle ultime 24 ore sono stati 415, di poco in rialzo, ma comunque sotto quota 500. Il calo dei posti occupati da pazienti Covid come si vede dalle colonnine verdi continua, ma è meno marcato rispetto a quello delle giornate passate. Il saldo è di meno 13 nei reparti ordinari, e meno 12 nelle terapie intensive. Proprio nei reparti più critici ci sono stati 161 nuovi ingressi, per un totale di pazienti ricoverati di 2731.