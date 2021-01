Virus, Fontana: Credo che Lombardia non si meriti zona rossa

Voi sapete, io sono molto cauto nella valutazione dei dati come della valutazione della situazione epidemiologica. Però onestamente non credo che la Lombardia si meriti il rosso. C'è qualcosa che non va nei conti che vengono fatti nella determinazione dei parametri, secondo me bisogna rivederli perché noi siamo in una fase di miglioramento dei numeri eppure c'è il rischio che si entri in zona rossa. Il problema è questo conteggio dell'RT che è una cosa anzitutto opinabile e poi si riferisce a dati vecchi. Quindi se c'è stata un'evoluzione non se ne tiene conto.