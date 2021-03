Virus, Gallera a Sky TG24: serve una regia unica dello Stato

Bertolaso mi sembra una figura di grande competenza che dal punto di vista organizzativo sta dando una mano. Io sono un grandissimo difensore dell'autonomia organizzativa e quindi della competenza della sanità alle regioni. Quello che io dico che in un momento di emergenza, le linee guida devono essere date dal governo centrale e quindi le fasi dell'emergenza devono essere gestite dall'amministrazione centrale, cosa che non è stata fatta prima. Questa è la mia posizione da ex assessore alla sanità, da chi per un anno l'ha vista dall'interno, quindi, sugli approvvigionamenti, le mascherine, i tamponi, i respiratori ci deve essere una regia unica.