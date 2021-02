Virus, Galli: scuola è anche elemento di rischio

Al di là di tutte le esternazioni che si sono avute nel tempo da una parte sacrosante, sulla necessità di garantire il più possibile la scuola in presenza ai nostri giovani. Ai nostri bambini, ma dall'altro sul fatto che la scuola non sarebbe stato un elemento di rischio non è vero, la scuola lo è sempre stato un elemento di rischio, anche se non per quanto riguarda l'interno della scuola stessa certamente per quanto riguarda tutto quello che le gira attorno, trasporti, i movimenti di persone ed altro. In particolare, ora abbiamo varianti che si sono dimostrate particolarmente in grado di essere trasmesse a bambini e giovani.