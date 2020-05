Virus, impossibile fare un tampone a pagamento

Area covid free, se ne parla molto e molti vorrebbero realizzarla, soprattutto in vista delle vacanze e del momento di spostarsi, uscendo magari dalla propria Regione. Ma munirsi di un lasciapassare che attesti che non abbiamo il virus, nella pratica, sembra molto complicato. Quasi tutte le regioni hanno autorizzato i laboratori privati a fare i test sierologici, ma poi sono le regioni stesse sconsigliare di farli. Avere gli anticorpi o non averli non dà informazioni sulla presenza del virus e quindi torniamo da capo, serve un tampone. E allora cerchiamo di farne uno, proviamo in Lombardia, qui la regione consente ai laboratori privati di fare i tamponi, a patto che ne garantiscano l' 80% al servizio sanitario regionale. Se lo fai in privato la regione ti rimborsa 62 euro, ma solo se sei positivo. Volevo un'informazione, è possibile fare il tampone per il covid? Tamponi no signora, stiamo effettuando i testi sierologici che dovessero risultare positivi poi allora lei ha l'obbligo di effettuare il tampone. C'è il pacchetto, c'è il test più il tampone e costa 150 euro più due euro di marca da bollo. Solo se fossero positivi sarà effettuato il tampone. Ah, ok. E costa 150 euro comunque tutto quanto? Così mi hanno detto si si. Ok. E se il sierologico è negativo torno da capo perché non ho il tampone, l'unico esame che può dirmi se sono infetta. Proviamo in Piemonte. "Per informazioni sul test sierologico premere uno." "Il singolo cittadino non può eseguire il tampone privatamente." E in Sardegna dove vorrebbero il tampone per tutti i villeggianti? Allora signora noi il tampone non lo facciamo. Facciamo il sierologico dalla settimana prossima. Nella maggior parte delle regioni funziona così: se il sierologico è positivo poi la regione ti fa il tampone, ma lo aspetti in quarantena. Ma se non si vive nelle zone più colpite le possibilità di avere gli anticorpi sono molto basse e senza anticorpi addio tampone. Rimane da capire che succede in Veneto. E possibile fare il tampone per il covid? Lo facciamo al costo di 100 euro prima data disponibile, quattro giugno che è giovedì della prossima settimana.