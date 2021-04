Virus, la Pasqua nei reparti di pediatria a Milano

Corinna arriva la mattina presto, nelle scatole ci sono decine di cupcake, ha deciso di addolcire la Pasqua a chi non potrà trascorrerla a casa con tutta la famiglia. Quei bambini adolescenti ricoverati all'ospedale San Paolo di Milano, oggi qui il reparto di pediatria è Covid free. "È una Pasqua con più esperienza, con più speranza, dove anche il Covid nei bambini c'è stato, c'è, ci sarà, ma tutto è più aggredibile, tutto è più controllabile". Bambini ricoverati con il Covid ce ne sono stati e ce ne saranno, pochi però anche nei momenti più duri della pandemia. "Mi sento di dare un segno di speranza a tutti, di positività, di gioia. Noi operatori sanitari, medici, infermieri, tutti gli ospedali, ci siamo sempre per voi e questo per voi deve essere una garanzia".