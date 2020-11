Virus, numero dei decessi vicino a quota 50mila

Sono 28337 i nuovi contagi da Covid-19. Un dato in calo, se confrontato con quello del giorno prima, ma anche in linea con i numeri da weekend. A scendere di molto infatti sono anche i tamponi effettuati, quasi 50000 in meno rispetto al bollettino precedente, per un totale di 188747. Per questo la percentuale tra positivi e tamponi risale al 15%. Rimane però sulla curva che ormai dall'inizio del mese si è raffreddata su questa tendenza. Scende invece la percentuale tra positivi e i nuovi casi testati e cioè il numero delle persone sottoposte a tampone per la prima volta e risultate positive. Dopo la frenata di ieri, aumentano di 43 unità le terapie intensive per un totale di 3801, sempre più vicino a quel 4068 del 3 aprile scorso. Anche i ricoveri nei reparti meno critici crescono di 216 unità rispetto al poco più di 100 del bollettino scorso. Dato che resta alto è quello dei decessi che rimangono sopra la soglia dei 500, anche se in calo rispetto alla giornata precedente. Sono 562 nelle ultime 24 ore, per un totale di 49823 che è ormai molto vicino alla soglia dei 50000.