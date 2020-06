Virus, pieno il primo volo Milano-Bari

Arriviamo da Monza. Venite giù per lavoro o per… Veniamo giù per venire al mare. Ah sì? Vacanze? Sì. Quindi è il primo turista, uno dei primi insomma. Ha aspettato proprio… Sì, diciamo, abbiamo aspettato il 3, fino a che non ci hanno fatto uscire e siamo… abbiamo vogliamo di mare. Ore 11. Con l’arrivo del volo Milano-Bari si può dire che per la Puglia inizi ufficialmente la fase 3. È un grande segnale di fiducia e di solidarietà tra regioni perché qualcuno ha detto che non dovevamo accoglierli e invece noi, aumentando i controlli di sicurezza e avendo un sistema sanitario che ha funzionato bene, riapriamo a tutti come il DPCM oggi ci consente. A meno che non si viaggi per lavoro o motivi di salute, i nuovi arrivati in Puglia dovranno autosegnalarsi sul sito della Regione e tenere per 30 giorni una sorta di registro dei luoghi visitati e delle persone incontrate. Resta solo un invito invece quello a scaricare l’app Immuni. Io sto arrivando da Milano, non era obbligatorio scaricarla, non era ancora scaricabile. Lo farò. Vado a trovare i miei genitori. Da quanto tempo non li vede? Sono tre mesi, dal lockdown che non sono potuta muoversi, non ho potuto muovermi da Milano. Che sensazione è tornare in Puglia dopo tanto tempo, riabbracciare i propri cari? È una bella sensazione, ci mancava.