Virus, regioni a rischio. Val d'Aosta numeri da zona bianca

I colori non hanno funzionato, è Massimo Galli, direttore malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano a dirlo, ma l'Italia rischia di cambiarli di nuovo e a breve e non certo meglio a causa delle varianti del virus, in alcune regioni la situazione epidemiologica è in peggioramento e potrebbero quindi passare dall'attuale zona gialla a quella arancione, sono Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lazio, Abruzzo e Umbria invece temono la zona rossa. La strada è quella di mini lock down per tentare il contenimento delle varianti, aumentano i luoghi in zona rossa, dopo Pescara e Ancona altre città rischiano di essere chiuse, a colpire in questa situazione i numeri della Val d'Aosta, sarebbero da zona bianca, l'unica al momento in Italia. La piccola Regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100000 abitanti, con il passaggio in zona bianca decadrebbero i divieti e le chiusure, palestre, cinema, teatri, oltre che l'efficacia del Dpcm che blocca lo sci amatoriali fino al 5 marzo.