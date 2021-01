Per la prima volta dopo cinque settimane di ascesa, l'Rt tende a diminuire e si fissa di poco al di sotto di 1, così come anche l'incidenza che però rimane elevata intorno a 340 casi di Covid-19 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva c'è una tendenza ad una lieve diminuzione, anche se si resta intorno alla soglia critica. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato.