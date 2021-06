Virus, riapertura di centri sportivi e piscine

Tempo d'estate e non solo per spiagge e località turistiche. Nelle nostre città i centri sportivi provano a risvegliarsi dal lungo letargo imposto dalla pandemia. Riprendono vita le palestre, le ultime a riaprire. Tornano ad animarsi le piscine all'aperto, pur se tra mille limitazioni. "Su 250 posti che abbiamo in piscina, attualmente ne sono aperti tra gli 80 e i 100 posti, quindi molto limitato. Però va bene così, perché contingentare gli ingressi, ci permette anche di controllare meglio l'utilizzo delle mascherine all'interno del Centro, quindi controllare meglio il socio e gestire al meglio possibile, quello che sta accadendo in questo momento, durante la pandemia". "Vi aiuta molto la tecnologia, perché la prenotazione avviene attraverso le App?". "Sì, ... è come tutti i Centri che si sono evoluti negli ultimi anni. Abbiamo un App che ci permette di prenotare, non solo l'ingresso in piscina, prenotazioni campi da tennis e tutto quello che riguarda le attività sportive, ma anche le docce". Restano ancora vuote invece, le piscine coperte, che dovrebbero tornare a riempirsi dal 1 luglio.